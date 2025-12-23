Se viene la tormenta y podría caer granizo: ¿qué pasará en Navidad?

Un alerta por tormentas fuertes se encuentra vigente para las sierras de Córdoba y no descarta que haya fuerte actividad eléctrica y la caída de granizo. Todo hace parecer que la mesa de Navidad se tendrá que armar adentro y el anuncio se mantiene vigente hasta la madrugada del 25 de diciembre.

De acuerdo a los informado por el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, el fenómeno comenzaría en las primeras horas del miércoles 24 y se extendería por 24 horas.

En ese sentido, se prevé el desarrollo de tormentas de variada intensidad, acompañadas por ráfagas fuertes e importantes milimetrajes en sectores como el Valle de Punilla o Traslasierra.

Asimismo, se recomienda circular con precaución por las rutas de la provincia.