Un apostador de Alta Gracia ganó $71 millones en el Quini 6

Alta Gracia. Un vecino de Alta Gracia se convirtió en millonario tras ganar un pozo de 71 millones de pesos en el Quini 6, luego de apostar apenas 6.000 pesos en una agencia local. El premio representa un récord histórico para la agencia 0356, que funciona desde hace ocho años en la ciudad serrana.

Los empleados del comercio celebraron el resultado y destacaron que el ganador es un cliente habitual, a quien consideran merecedor del premio por su constancia. El titular de la agencia expresó su emoción y señaló que la venta del pozo millonario es un sueño cumplido tras décadas de trabajo en el rubro del juego.

El hecho generó gran expectativa entre los vecinos y reavivó el entusiasmo de cara al próximo sorteo del Gordo de Navidad, previsto para el 26 de diciembre, con un notable aumento de apostadores que buscan repetir la hazaña.