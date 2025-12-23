Valle Hermoso vivió una noche de fe con el Pesebre Viviente

La Plaza Manuel Belgrano fue escenario de una noche cargada de emoción y espíritu navideño con la realización del Pesebre Viviente organizado por la Parroquia San Antonio, una propuesta que volvió a reunir a vecinos y familias de Valle Hermoso.

Durante la jornada, el público acompañó la representación del nacimiento de Jesús, en un clima de recogimiento, fe y reflexión, transformando el espacio público en un lugar de encuentro comunitario y celebración compartida.

La noche tuvo además un momento especialmente esperado por los más chicos, cuando Papá Noel pasó por la plaza para recibir las cartitas de los niños. Ilusión, sonrisas y gestos de alegría marcaron ese instante, que sumó calidez y participación familiar a la celebración.

La actividad, que se repite cada año, reafirma su valor como una de las expresiones más profundas de la Navidad local, fortaleciendo los lazos comunitarios y manteniendo vivas las tradiciones que identifican a Valle Hermoso.