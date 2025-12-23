Podrás votar en la encuesta online

Video: Conocé a Monostrong, nominado a «Carlospacense del Año»

Es uno de los artistas con mayor proyección dentro de la escena urbana del país.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
martes, 23 de diciembre de 2025 · 18:07

Se llama Matías Peralta, más conocido como Monostrong, y es uno de los artistas con mayor proyección dentro de la escena musical de Villa Carlos Paz. El freestyler es el responsable de las competencias de música urbana «Anticops.hh» y este año, logró pisar los grandes escenarios por primera vez.

De la Plaza Belgrano al Movistar Arena y de la peatonal a la Fiesta de la Primavera, el crecimiento de un artista talentoso.

Es uno de los nominados a «Carlospacense del Año 2025» y podrás votarlo en esta nota.

Durante esta edición, también podrás elegir entre Bruno Zapelli, Felipe Mancini, Lautaro López, Norberto Ruesch, Chiara Ferretti, Pablo Cavallaro y Lina Solé.

Hasta el 15 de enero, podés votar y ayudarnos a elegir al vecino o vecina de nuestra ciudad que se haya destacado durante el 2025 por su labor deportiva, cultural o social. 

Encuesta

Votá por el Carlospacense del Año 2025

Galería de fotos

Más de
MonoStrong nominado Carlospacense del Año Villa Carlos Paz

Comentarios