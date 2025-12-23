Video: Conocé a Monostrong, nominado a «Carlospacense del Año»

Se llama Matías Peralta, más conocido como Monostrong, y es uno de los artistas con mayor proyección dentro de la escena musical de Villa Carlos Paz. El freestyler es el responsable de las competencias de música urbana «Anticops.hh» y este año, logró pisar los grandes escenarios por primera vez.

De la Plaza Belgrano al Movistar Arena y de la peatonal a la Fiesta de la Primavera, el crecimiento de un artista talentoso.

Es uno de los nominados a «Carlospacense del Año 2025» y podrás votarlo en esta nota.

Durante esta edición, también podrás elegir entre Bruno Zapelli, Felipe Mancini, Lautaro López, Norberto Ruesch, Chiara Ferretti, Pablo Cavallaro y Lina Solé.

Hasta el 15 de enero, podés votar y ayudarnos a elegir al vecino o vecina de nuestra ciudad que se haya destacado durante el 2025 por su labor deportiva, cultural o social.