ANSES confirmó un bono para jubilados en enero

El Gobierno nacional confirmó este miércoles el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas, que se abonará en enero de 2026. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 918/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial.

El refuerzo busca compensar la pérdida de poder adquisitivo que atravesaron los haberes previsionales tras la eliminación de la anterior fórmula de movilidad y durante la transición hacia el esquema de actualización mensual por inflación, vigente desde julio de 2024.

El bono alcanzará a los jubilados y pensionados del sistema contributivo comprendidos en la Ley 24.241 y en los regímenes nacionales transferidos a la Nación; a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); y a los beneficiarios de pensiones no contributivas, como las otorgadas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables, siempre que estén a cargo de la ANSES.

Según establece el decreto, el pago se realizará por titular y solo para quienes tengan el beneficio vigente en el mes de liquidación. En el caso de pensiones con copartícipes, se considerará un único beneficiario para el cobro.

El monto máximo del bono será de $70.000 y se aplicará de manera diferenciada. Quienes perciban hasta un haber mínimo previsional recibirán el refuerzo completo, mientras que aquellos que superen la mínima cobrarán un monto equivalente a la suma necesaria para alcanzar el tope del haber mínimo más el bono máximo.

El adicional tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no se computará para otros conceptos. Además, la ANSES quedó habilitada para dictar las normas complementarias necesarias para su implementación, mientras que la Jefatura de Gabinete deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

De acuerdo con la Resolución 381/25, la jubilación mínima ascenderá a $349.299,32 en enero, lo que implica un incremento nominal cercano a los $9.000 respecto del haber actual. Con el bono extraordinario, quienes cobren la mínima percibirán un ingreso total de $419.299,32 en el primer mes de 2026.