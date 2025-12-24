Cambios en los plazos fijos: cuánto se ganará con las billeteras virtuales

La Comisión Nacional de Valores introdujo cambios que afectarán los rendimientos de los plazos fijos dentro de los fondos Money Market, utilizados por la mayoría de las billeteras virtuales.

Desde el 26 de diciembre, estos fondos podrán destinar una porción mayor de su cartera a depósitos bancarios.

De esta forma, se habilita a invertir hasta el 50% del patrimonio en plazos fijos tradicionales y otro 50% en plazos fijos precancelables. El límite total entre ambos se mantiene en el 70%, pero el cambio amplía el margen de maniobra para elegir instrumentos con tasas más convenientes.

Es importante destacar, que si aumenta la colocación en plazos fijos, podría disminuir la presión sobre otras tasas del mercado y generar una baja en los rendimientos que pagan las apps por el dinero en cuenta.