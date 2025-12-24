Carlos Paz bajo «alerta naranja» por tormentas severas esta noche

Villa Carlos Paz atraviesa este miércoles 24 de diciembre una jornada marcada por alerta naranja por tormentas, con condiciones de inestabilidad que se intensificarán con el correr de las horas, especialmente durante la tarde y la noche según el SMN.

Durante la mañana se prevén tormentas aisladas, mientras que hacia la tarde y la noche el pronóstico oficial anticipa tormentas fuertes, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 40 y el 70 por ciento. La temperatura máxima alcanzará los 32 grados, con una mínima estimada en 17.

Al inicio de la jornada, la ciudad presentaba una temperatura de 27,4 grados, con una sensación térmica de 28,4. La humedad se ubicaba en el 58 por ciento, la presión atmosférica en 959,8 hPa y el viento soplaba desde el sector norte a 4 kilómetros por hora. La visibilidad era de 10 kilómetros.

Para los próximos días, el pronóstico anticipa un leve descenso térmico el jueves, con una máxima de 28 grados, y luego temperaturas que volverán a ubicarse cerca de los 30 grados durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana, con mínimas entre 19 y 21 grados.