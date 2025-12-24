Carlos Paz presentó el programa de «Familia Activa» para el verano

La Municipalidad de Villa Carlos Paz presentó el programa «Familia Activa» para la temporada de verano, que ofrecerá una amplia agenda de actividades deportivas, culturales y recreativas para toda la familia. Se desarrollarán desde el 5 de enero hasta el 20 de febrero y son gratuitas, con inscripción previa a través de la página web del municipio.

La agenda está pensada para vecinos y turistas y contiene el inicio de las Escuelas de Verano, destinadas a niños y niñas de 5 a 12 años, que se llevarán a cabo en el Polideportivo Distrito Oeste (barrio Colinas) y en el Polideportivo Distrito Sur (barrio Sol y Río), brindando espacios de recreación, aprendizaje y contención durante el receso estival.

Este año, también se lanzó «Aventura VCP», una propuesta innovadora, libre y gratuita, destinada a vecinos y turistas, que propone actividades deportivas y recreativas de disfrute al aire libre y conexión con la naturaleza, como trail running, trekking, senderismo en montaña y urbano, canotaje y mountain bike.

«Culturarte» continúa con su programación habitual, ofreciendo espectáculos musicales, teatro, cine y circo, entre otras expresiones artísticas, que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad, permitiendo que vecinos y visitantes accedan a propuestas culturales cercanas y gratuitas. Además, durante todo el verano habrá actividades recreativas vinculadas al cuidado de la naturaleza, como recreación en el Aula Ambiental y sectores aledaños, avistaje de aves, astroturismo y senderismo urbano.

Durante el 2025, se hicieron 255 actividades, con la participación de 5.640 vecinos y vecinas, consolidándose como un programa que promueve la vida saludable, el encuentro familiar y el sentido de pertenencia en Villa Carlos Paz.

Las inscripciones para Familia Activa Verano se podrán hacer en: https://familiaactiva.modernizacionvcp.gob.ar/inscripciones