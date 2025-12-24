Cristina Kirchner evoluciona tras la operación y pasaría la Nochebuena internada

La ex mandataria nacional fue ingresada este sábado en el centro de salud, donde se le practicó una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis.

Según el informe último parte oficial la paciente “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”.

Hasta este martes, la ex presidente se encontraba bajo tratamiento antibiótico endovenoso, con drenaje peritoneal, presentando una evolución “dentro de parámetros esperables para el cuadro” y sin fiebre.

Asimismo, se indicó que continuará internada hasta completar el tratamiento pertinente, que podría llevar entre 5 y 7 días.

Cristina Kirchner fue internada e intervenida quirúrgicamente el sábado, luego de presentar un cuadro compatible con apendicitis, confirmado por los estudios médicos correspondientes.

Desde entonces, el sanatorio viene informando su evolución a través de partes médicos oficiales difundidos por el Otamendi. Durante su estadía en el centro de salud, militantes y dirigentes de confianza de la ex presidenta la acompañaron en el lugar.