Donaron elementos incautados al Garrahan y a la Fundación Margarita Barrientos

La Policía de la Ciudad anunció la entrega de elementos incautados como hornos eléctricos, juguetes y herramientas de cocina a la Fundación del Hospital Garrahan y a la Fundación Margarita Barrientos.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la División Depósito de Efectos donó al nosocomio cinco hidrolavadoras, 20 máquinas de pasta, nueve accesorios de máquina de pasta para hacer ravioles, ocho cajas de herramientas tipo botiquín, 33 cajas de herramientas, ocho cajas de juguetes.

A su vez, se enttregaron siete consolas de juegos, 15 parlantes, 20 bases móviles multifuncionales y 79 soportes para TV de diferentes modelos y tamaños, mientras que la representante legal de la Fundación del Hospital de Pediatría fue la encargada de recibir el material.

Un freezer, una freidora, tres hornos eléctricos, cinco hidrolavadoras, 25 máquinas de pasta; nueve accesorios de máquina de pasta para hacer ravioles, cinco planchas de hierro, 15 paellas y 60 cajas de herramientas se suministraron a la Fundación Margarita Barrientos.

La entidad también recibió soportes para TV de diferentes modelos y tamaños, dos purificadores de agua, 15 parlantes, una cocina de tres hornallas, nueve soldadoras eléctricas y cinco pares de borceguíes.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1 autorizó la entrega de los objetos a ambos lugares.