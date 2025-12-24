Familia Activa Verano suma deportes, cultura y recreación gratuita

El Municipio de Villa Carlos Paz presentó el programa Familia Activa Verano, una iniciativa que desplegará una amplia agenda de actividades deportivas, culturales y recreativas durante la temporada estival. Las propuestas se desarrollarán del 5 de enero al 20 de febrero, con acceso gratuito y inscripción previa a través de la web municipal.

Entre los ejes principales se anunció el inicio de las Escuelas de Verano, destinadas a niños de 5 a 12 años, que funcionarán en el Polideportivo Distrito Oeste, en barrio Colinas, y en el Polideportivo Distrito Sur, en barrio Sol y Río. Estos espacios apuntan a brindar recreación, aprendizaje y contención durante el receso escolar.

Dentro de la programación se lanzó además Aventura VCP, una propuesta libre y gratuita orientada a vecinos y turistas, que promueve el disfrute al aire libre y la conexión con la naturaleza. Incluye actividades como trail running, trekking, senderismo urbano y de montaña, canotaje y mountain bike.

La agenda cultural también tendrá continuidad con Culturarte, que mantendrá su programación habitual de espectáculos musicales, teatro, cine y circo en distintos puntos de la ciudad, facilitando el acceso a expresiones artísticas cercanas y sin costo.

Durante todo el verano se sumarán propuestas recreativas vinculadas al cuidado ambiental, como actividades en el Aula Ambiental, avistaje de aves, astroturismo y senderismo urbano, fortaleciendo el perfil natural y educativo de la ciudad.

Durante 2025, el programa Familia Activa desarrolló 255 actividades, con la participación de 5.640 vecinos, consolidándose como una política sostenida que promueve hábitos saludables, el encuentro familiar y el sentido de pertenencia en Villa Carlos Paz. Con su edición de verano, el objetivo es ampliar el alcance y llegar a más familias y turistas con propuestas deportivas, culturales, sociales y ambientales.

Inscripciones Familia Activa Verano: https://familiaactiva.modernizacionvcp.gob.ar/inscripciones