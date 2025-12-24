Geocycle invierte USD 1,5 millones en la gestión de residuos de Villa Carlos Paz

La compañía Geocycle, perteneciente al Grupo Holcim, hará una inversión millonaria que transformará la gestión de residuos en Villa Carlos Paz y permitirá convertir las basura en energía limpia, evitando su entierro y reduciendo la huella de carbono de la industria.

La empresa líder global en soluciones de gestión de residuos anunció un desembolso de 1,5 millones de dólares destinada a la puesta en marcha de una innovadora línea de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) con una capacidad instalada inicial de 38.400 toneladas anuales, equivalente a 22.000 camiones compactadores, en el Centro Ambiental de Costa Azul.

«Esta inversión es una muestra tangible de nuestra apuesta por el desarrollo sostenible de las comunidades donde operamos. Con esta nueva línea, Villa Carlos Paz se posiciona como un referente regional en la gestión de residuos, permitiéndonos transformar un problema ambiental en una solución energética de vanguardia»; señaló Franco Liotti, Gerente de Geocycle Argentina.

Y es que se refuerza el compromiso de la compañía con la economía circular y la sostenibilidad en la Provincia de Córdoba. La nueva tecnología permitirá transformar los residuos de la ciudad y localidades aledañas en un recurso útil, integrándolos de manera segura al proceso de fabricación del cemento mediante la recuperación energética, y sustituyendo combustibles fósiles.

La nueva infraestructura permitirá mejorar la clasificación, separación y acondicionamiento de los residuos urbanos, maximizando la recuperación de materiales valorizables y asegurando que aquellos residuos que no cuentan con alternativas de reciclaje tradicional tengan un destino productivo y ambientalmente seguro. Este proceso contribuye a evitar el enterramiento sanitario, reduce la generación de gases de efecto invernadero y preserva recursos naturales, al tiempo que impulsa la transición hacia una economía circular regenerativa, donde los residuos de una industria pueden convertirse en insumo para otra.

Alianza Público-Privada para el Turismo Sostenible

El proyecto representa un modelo exitoso de colaboración entre el sector privado y las autoridades locales. Al ser Villa Carlos Paz uno de los polos turísticos más importantes del país, la gestión eficiente de sus residuos es clave para preservar el patrimonio natural de las sierras y mejorar la calidad de vida de sus habitantes y visitantes.

Con esta iniciativa, Geocycle y Holcim Argentina continúan liderando el camino hacia la sostenibilidad en el sector, impulsando el progreso de las regiones y construyendo un futuro más limpio para las próximas generaciones.