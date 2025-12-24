Navidad sin recolección de basura en Carlos Paz

Este miércoles 25 de diciembre, con motivo del feriado nacional por Navidad, no habrá servicio de recolección de residuos en Villa Carlos Paz. La medida fue informada por la empresa prestataria del servicio y se enmarca en el cronograma previsto para esa jornada.

Ante la suspensión, se solicita a los vecinos no sacar residuos a la vía pública durante el feriado, a fin de evitar acumulaciones y desbordes en contenedores y espacios comunes.

El servicio retomará su funcionamiento habitual una vez finalizado el feriado, de acuerdo al esquema regular de recolección en la ciudad.