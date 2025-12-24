Nuevo ecocanje navideño en la Plaza del CAS

Este viernes por la mañana, la Municipalidad de Villa Carlos Paz llevará adelante una nueva edición del Ecocanje, una propuesta ambiental que promueve la separación de residuos y el cuidado del entorno urbano.

La actividad se desarrollará este viernes 26 de diciembre, de 10 a 12, en la Plaza del CAS, donde los vecinos podrán acercar distintos materiales reciclables. Se recibirán ecobotellas, aceite usado, tapitas plásticas y pilas, elementos que luego son destinados a circuitos de tratamiento y reciclado específicos.

A cambio, quienes participen podrán llevarse semillas, plantines y bolsas de tela reutilizables, como incentivo para fomentar hábitos sustentables y reducir el uso de plásticos de un solo uso.

El Ecocanje forma parte de una política ambiental sostenida que busca generar conciencia colectiva sobre la gestión responsable de los residuos y el impacto positivo de pequeñas acciones cotidianas en la limpieza y sostenibilidad de la ciudad.