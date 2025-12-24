Se esperan lluvias intensas, viento y granizo en las sierras

A partir de la tarde de este miércoles 24 de diciembre, se espera el desarrollo de tormentas en diversos sectores del territorio provincial, algunas localmente fuertes a severas, según los reportes oficiales.

De acuerdo a la información disponible, el frente de tormenta ingresaría a la ciudad de Córdoba entre las 18 y las 21 horas. Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, ráfagas de viento intensas, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica, con mayor probabilidad en el sector centro y noroeste de la provincia.

Ante este escenario, se recomienda extremar las medidas de prevención, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, reducir la circulación en horarios críticos y mantenerse alejados de ríos, arroyos y zonas bajas. También se advierte sobre la posibilidad de ráfagas que, en algunos casos, podrían superar los 80 kilómetros por hora.

Ante cualquier situación de emergencia, se solicita comunicarse de inmediato con las autoridades correspondientes a través de los canales habituales.