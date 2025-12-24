Tres parejas dieron el “sí” en el Cabildo Histórico de Córdoba

Tres parejas formalizaron su unión civil en el Cabildo Histórico de la ciudad de Córdoba, en el marco del nuevo servicio que permite celebrar estos actos en edificios y espacios emblemáticos del patrimonio urbano.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad a través de la Secretaría de Gobierno, amplía las opciones tradicionales del Registro Civil y los Centros de Participación Comunal, incorporando sitios de alto valor histórico, cultural y arquitectónico. El Cabildo fue uno de los primeros escenarios elegidos por los contrayentes para concretar este momento.

Durante la jornada, el edificio histórico no solo fue testigo de las ceremonias, sino que también recibió la visita de vecinos que se acercaron a compartir el clima de celebración. Para varios de los invitados, fue además la primera oportunidad de recorrer el lugar, en un contexto distinto al habitual.

Además del Cabildo, la Dirección de Registro Civil pone a disposición otros espacios como el Rosedal y la Isla Crisol del Parque Sarmiento, así como distintos edificios públicos municipales. La elección del sitio se define durante una entrevista previa con las parejas, donde se consulta si desean realizar la ceremonia en alguno de estos espacios recuperados por la ciudad.

El costo del servicio varía según el día y horario elegido: en días y horarios hábiles, la tasa es de 39.000 pesos, mientras que los fines de semana, feriados y horarios especiales asciende a 65.000 pesos.