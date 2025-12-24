UTHGRA convoca a elecciones generales el próximo 29 de diciembre

La junta electoral seccional Córdoba de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hotelería y Gastronomía de la República Argentina llevará adelante las elecciones generales el próximo lunes 29 de diciembre de 2025, en el horario de 08:00 a 18:00 horas, en cumplimiento de la resolución emitida por la Junta Electoral Central.

El proceso electoral, que había sido suspendido oportunamente, continúa con normalidad conforme a lo resuelto por la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dejó sin efecto la medida cautelar que impedía su realización y habilitó la reanudación del comicios.

Durante la jornada, los afiliados y afiliadas habilitados podrán participar de la elección de autoridades nacionales del gremio, así como de los cargos correspondientes a la Comisión Ejecutiva Seccional y delegados congresales de UTHGRA Córdoba, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social y el padrón definitivo aprobado.

La elección se llevará a cabo mediante voto directo y secreto, garantizando el pleno ejercicio del derecho al voto de todos los afiliados que cumplan con la antigüedad mínima de seis meses en la afiliación al día de la elección originalmente prevista.

Las mesas receptoras de votos se instalarán en las sedes y delegaciones ya comunicadas por la Junta Electoral Central, respetando los lugares y condiciones establecidos. Asimismo, se utilizarán las boletas aprobadas para el proceso electoral originalmente convocado, con el fin de asegurar la transparencia y eficiencia del acto electoral.

La Junta Electoral Seccional Córdoba pone a disposición de los afiliados canales de consulta para resolver cualquier inquietud vinculada al proceso electoral, reafirmando el compromiso con la democracia sindical, la legalidad institucional y la participación activa de los trabajadores del sector.