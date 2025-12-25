Apareció un lobo marino en la costa de Vicente López y montaron un operativo para asistirlo

La presencia inesperada de un lobo marino en la costa de Vicente López generó sorpresa entre vecinos y turistas que se encontraban en la zona durante la mañana de Navidad. El animal fue visto en inmediaciones del Paseo de la Costa y la avenida San Martín, donde rápidamente se montó un operativo de asistencia coordinado entre el municipio, fuerzas de seguridad y organismos especializados en fauna silvestre.

El avistamiento fue registrado por varias personas con sus teléfonos celulares y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales. Ante la curiosidad de quienes se acercaron al lugar, la Municipalidad de Vicente López dispuso el vallado del sector para evitar el contacto directo con el animal y garantizar tanto su seguridad como la de los vecinos.

Personal policial y de Defensa Civil se hizo presente desde las primeras horas, mientras se avanzaba en la coordinación con autoridades provinciales. Según se informó oficialmente, la Prefectura Naval Argentina será la encargada de intervenir en el traslado del lobo marino una vez que se definan las condiciones más adecuadas para hacerlo.

La principal hipótesis es que el animal se desorientó y terminó alejándose de su hábitat natural, una situación que suele registrarse ocasionalmente en la costa del Río de la Plata, especialmente con ejemplares jóvenes. Desde el municipio indicaron que ya fueron notificados los organismos provinciales de fauna y que el rescate se realizará de manera conjunta.

Las alternativas que se analizan incluyen el traslado por vía terrestre hacia un punto seguro o la posibilidad de devolverlo aguas adentro para que pueda regresar por sus propios medios al entorno que le corresponde. Olga, una vecina que fue testigo del episodio y filmó parte de la escena, contó que al llegar al lugar se encontró con una gran cantidad de personas observando al animal.

“Llegamos y estaba lleno de gente y el lobito estaba ahí”, relató. Según explicó, otras personas le comentaron que el lobo marino había sido visto desde temprano en la mañana, aunque también trascendió que el día anterior había aparecido en el puerto de Olivos. “Salía, descansaba un poquito, se metía al río y volvía a aparecer”, describió la mujer, dando cuenta del comportamiento del animal durante las horas previas al operativo.

En las próximas horas se espera la intervención de especialistas de Temaikèn, que encabezarán las tareas para evaluar su estado de salud y concretar el rescate. De acuerdo con la información difundida por las autoridades locales, el lobo marino sería un ejemplar joven y, hasta el momento, se encuentra en buen estado general, lo que genera expectativas favorables sobre su pronta recuperación y regreso a su hábitat natural.