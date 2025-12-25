Carlos Paz avanza en un convenio con Geocycle para modernizar el tratamiento de residuos

La Municipalidad de Villa Carlos Paz dio un nuevo paso en materia ambiental al avanzar en un convenio con la empresa Geocycle para incorporar tecnología de vanguardia en el tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). La iniciativa se enmarca en el fortalecimiento del Centro Ambiental Municipal, en funcionamiento desde 2018, y busca mejorar la eficiencia y sustentabilidad del sistema actual.

El intendente Esteban Avilés encabezó una reunión de trabajo con representantes de la empresa con el objetivo de consolidar un acuerdo que permita modernizar la gestión integral de residuos. El convenio, cuya vigencia se proyecta hasta el año 2035, contempla la instalación y operación de una estación de separación y procesamiento de RSU dentro del predio del Centro Ambiental.

Según se informó, la incorporación de esta nueva maquinaria permitirá tratar la totalidad de los residuos que ingresan al centro, superando ampliamente el esquema vigente. Uno de los ejes centrales será la separación de la fracción orgánica, lo que permitirá extender en más de un 50% la vida útil de las fosas de enterramiento sanitario.

Desde el Municipio señalaron que esta inversión refuerza las políticas públicas ambientales que la ciudad viene desarrollando desde 2011, con el objetivo de anticiparse a las demandas futuras de la región y consolidar un modelo de gestión más eficiente y sostenible.

En ese sentido, Avilés destacó que la iniciativa refleja la decisión de avanzar en soluciones innovadoras para el tratamiento de residuos, optimizando los recursos disponibles y fortaleciendo el compromiso con el cuidado del ambiente.