Carlos Paz: vecinos y turistas aprovecharon el 25 para disfrutar al aire libre
Villa Carlos Paz. Luego de la celebración de la Nochebuena, el día de hoy se transformó en una jornada ideal para el descanso y el disfrute al aire libre en Villa Carlos Paz. Con un clima agradable, familias de vecinos y turistas provenientes de localidades aledañas eligieron los ríos de la ciudad como punto de encuentro para compartir el día.
Desde horas del mediodía, las márgenes de los ríos comenzaron a poblarse de algunos grupos que llegaron con mesitas, sillas y conservadoras, dispuestos a pasar el día junto al agua. Muchos aprovecharon para almorzar lo que había quedado de la cena navideña de la noche anterior, en un ambiente distendido y familiar.
Entre mates, risas y chapuzones para mitigar el calor, la postal del 25 de diciembre dejó imágenes típicas del verano serrano: niños jugando en la orilla, adultos descansando bajo la sombra y turistas disfrutando de uno de los principales atractivos naturales de la ciudad.