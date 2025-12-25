Navidad con cielo mayormente nublado y temperaturas en ascenso

25 de Diciembre
Navidad con cielo mayormente nublado y temperaturas en ascensoLa jornada de este jueves se presenta sin lluvias en Villa Carlos Paz y con máximas cercanas a los 28 grados, en un contexto de tiempo estable que se mantendría durante los próximos días.
Villa Carlos Paz amaneció este jueves 25 de diciembre con cielo mayormente nublado, una temperatura de 21,4 °C y alta humedad, según datos del Servicio Hidrográfico Nacional tomados de la estación Córdoba Observatorio. La presión se ubicaba en 966,1 hPa, con viento leve del norte y buena visibilidad.
Para el resto de la jornada, el pronóstico oficial indica condiciones estables, con cielo parcialmente nublado durante la tarde y la noche. La temperatura máxima alcanzaría los 28 °C, mientras que la mínima rondó los 16 °C en las primeras horas del día. No se esperan precipitaciones, con probabilidades entre 0 y 10 %.
En cuanto al viento, se prevé que durante la tarde sople del sector sudeste, con intensidades de entre 13 y 22 km/h, disminuyendo hacia la noche.
De cara a los próximos días, el pronóstico extendido anticipa un paulatino ascenso térmico, con máximas que oscilarán entre 29 y 31 grados hacia mitad de la próxima semana. Las condiciones de tiempo estable y cielo parcialmente nublado se mantendrían, sin lluvias significativas a la vista.