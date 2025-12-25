Navidad con cielo mayormente nublado y temperaturas en ascenso

Villa Carlos Paz amaneció este jueves 25 de diciembre con cielo mayormente nublado, una temperatura de 21,4 °C y alta humedad, según datos del Servicio Hidrográfico Nacional tomados de la estación Córdoba Observatorio. La presión se ubicaba en 966,1 hPa, con viento leve del norte y buena visibilidad.

Para el resto de la jornada, el pronóstico oficial indica condiciones estables, con cielo parcialmente nublado durante la tarde y la noche. La temperatura máxima alcanzaría los 28 °C, mientras que la mínima rondó los 16 °C en las primeras horas del día. No se esperan precipitaciones, con probabilidades entre 0 y 10 %.

En cuanto al viento, se prevé que durante la tarde sople del sector sudeste, con intensidades de entre 13 y 22 km/h, disminuyendo hacia la noche.

De cara a los próximos días, el pronóstico extendido anticipa un paulatino ascenso térmico, con máximas que oscilarán entre 29 y 31 grados hacia mitad de la próxima semana. Las condiciones de tiempo estable y cielo parcialmente nublado se mantendrían, sin lluvias significativas a la vista.