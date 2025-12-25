Presupuesto 2026: claves del proyecto de Milei que busca aprobarse este viernes

El primer Presupuesto del Gobierno de Javier Milei que el oficialismo busca aprobar este viernes en el Senado contempla un aumento de la economía del 5% del PBI, un superávit del 1,5% del PBI, y destina el 85% de sus recursos a gastos sociales.__IP__

El Gobierno tiene asegurada su sanción en general ya que tiene el respaldo de la LLA, uCR, PRO, bloques provinciales, y cuatro peronistas, mientras que la mayoría del bloque justicialista rechaza el proyecto, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los principales puntos del proyecto del Presupuesto son los siguientes: