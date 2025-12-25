Presupuesto 2026: claves del proyecto de Milei que busca aprobarse este viernes

Sociedad
jueves, 25 de diciembre de 2025 · 17:04

El primer Presupuesto del Gobierno de Javier Milei que el oficialismo busca aprobar este viernes en el Senado contempla un aumento de la economía del 5% del PBI, un superávit del 1,5% del PBI, y destina el 85% de sus recursos a gastos sociales.__IP__

El Gobierno tiene asegurada su sanción en general ya que tiene el respaldo de la LLA, uCR, PRO, bloques provinciales, y cuatro peronistas, mientras que la mayoría del bloque justicialista rechaza el proyecto,  según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los principales puntos del proyecto del Presupuesto son los siguientes:

  • Inflación del 10,4 % anual y del 14% interanual para el 2026
  • Superavit del 1.5% del 
  • Crecimiento de la economía del 5%
  • Se mantiene el sistema de bandas cambiarias y el dólar será más alto al proyectado en el Presupuesto de 1423 a diciembre de 2026.
  • Recursos 148,2 billones de pesos
  • Gasto total de 148 billones de pesos
  • Superávit primario estimado en 2,7 billones de pesos
  • El 85% de los recursos se destinan a gastos sociales
  • Se destinarán al pago de jubilaciones 65,7 billones de pesos 
  • Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.
  • Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.
  • Consumo privado se estima que aumentará 4,9% 
  • Consumo público se incrementará 4,5 %
  • inversiones aumento del 9,4%
  • En exportaciones se estima un aumento del 10,6% 
  • En importaciones se proyectó un incremento del 11,1%

