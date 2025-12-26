ANMAT prohibió una serie de productos de limpieza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso este viernes la prohibición de uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional de una serie de productos de limpieza tras detectar graves irregularidades.

Así quedó plasmado en la Disposición 9289/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de dicho organismo, Nélida Agustina Bisio.

La inspección realizada por el Servicio de Domisanitarios a la firma Wohr Rubén Alberto, con sede en la localidad de Esperanza, provincia de Santa Fe, detectó la existencia de productos sin registrar y otros que no respetaban los rótulos y la trazabilidad requeridos por lo que se dispuso la apertura de un sumario sanitario y sus productos fueron objeto de una prohibición extensiva.

Entre los artículos vedados se encuentran: el “Limpiador Multiuso desinfectante”, el “Sulfato de cobre” para piletas, el “Removedor de insectos ultra concentrado”, el “Hipoclorito de sodio 100 gr Cl/L” utilizado como desinfectante de agua de piscinas, el “Alguicida”, el “Regulador de pH”, el “3 en 1, precipitante, clarificante, floculante”, y el “Limpiador Cremoso”, todos distribuidos bajo la marca “Wohr Química”.

Las inspecciones apuntaron además que existen productos con etiquetas que no concuerdan con los formatos debidamente autorizados, sumado a la ausencia de leyendas obligatorias o falta de datos de registro del producto.

La Anmat advirtió que la fabricación, tenencia, circulación, distribución y entrega al público de productos ilegítimos crea un riesgo sanitario inaceptable, a la vez que vulnera el control integral sobre el mercado de productos médicos y domisanitarios.

Las autoridades comunicaron estas prohibiciones a los organismos competentes, entre ellos la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, la Dirección de Gestión de Información Técnica y la Coordinación de Sumarios, disponiendo también que las resoluciones sean publicadas oficialmente y notificadas a las áreas técnicas de salud tanto a nivel nacional como provincial.