Buscan actualizar la ley de tránsito con foco en prevención y control efectivo

La Comisión Conjunta de Salud, de Seguridad y de Transporte y Comunicaciones de la Legislatura de Córdoba dio aval este viernes al expediente 45077, una iniciativa impulsada por la legisladora Nadia Fernández que propone modificar distintos artículos de la Ley Provincial de Tránsito 8.560, con el objetivo de actualizar y fortalecer el control vial y las tecnologías de fiscalización.

El proyecto, que fue compatibilizado con otras iniciativas en tratamiento, introduce modificaciones e incorporaciones vinculadas a las construcciones permanentes o transitorias en zona de camino, los sistemas de regulación y control de velocidad, el uso obligatorio de luces, los deberes de las autoridades, el régimen de sanciones, el cuadro general de infracciones y la reiteración de las mismas.

Según se expresa en los fundamentos, la propuesta busca “actualizar, precisar y fortalecer el régimen jurídico de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8.560, adecuándolo a las dinámicas actuales de circulación, control vial y tecnologías de fiscalización, con un enfoque preventivo, razonable y respetuoso de las garantías del debido proceso administrativo”.

Además, se aclara que la iniciativa no implica un cambio de paradigma, sino que apunta a perfeccionar instrumentos ya previstos en la normativa vigente, corrigiendo vacíos operativos que en la práctica diaria dificultan la función preventiva del Estado y reducen la eficacia del sistema sancionatorio.

La reforma se apoya en dos ejes centrales de la política de seguridad vial: por un lado, la educación y concientización ciudadana como estrategia de mediano y largo plazo; y por otro, el control efectivo y la sanción proporcional como herramientas inmediatas para desalentar conductas temerarias. Ambos pilares, señala el proyecto, deben actuar de manera complementaria y sostenida para generar cambios reales en los hábitos de los usuarios de la vía pública.

“Las modificaciones propuestas no persiguen un fin meramente punitivo, sino que se inscriben en una política pública integral de prevención de siniestros viales, fortalecimiento institucional y protección de la vida y la integridad física de las personas”, sostiene el texto.

Desde la comisión destacaron que la actualización de la Ley Provincial de Tránsito resulta necesaria, razonable y oportuna, y permitirá dotar a las autoridades de herramientas normativas más claras y eficaces, acordes a las realidades actuales del tránsito en la provincia.

Día del Bombero Voluntario Retirado

Durante la misma reunión, los legisladores también aprobaron el proyecto de ley 43303, presentado por la legisladora Graciela Bisotto, que establece el 28 de octubre como el Día del Bombero Voluntario Retirado en la provincia de Córdoba.

En los fundamentos se subraya la importancia de reconocer la labor de los bomberos voluntarios retirados, quienes dedicaron gran parte de sus vidas a proteger a sus comunidades, actuando con valentía y compromiso en situaciones de riesgo, muchas veces a costa de sacrificios personales y familiares.

La fecha elegida recuerda el primer encuentro de bomberos retirados de distintos puntos de la provincia, que dio origen a la Agrupación Chávez. La entidad cuenta actualmente con más de 200 socios, entre activos y adherentes, y funciona como un espacio de encuentro, intercambio de experiencias y memoria colectiva, además de impulsar el reconocimiento y beneficios para quienes prestaron servicio durante años.