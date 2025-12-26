Calendario de feriados 2026: ¿Cuántos findes largos habrá en el año?

El gobierno nacional oficializó el calendario de feriados para el 2026 y dio a conocer cuántos fines de semana largos habrá durante el próximo año. Se incorporaron además tres días no laborables con fines turísticos.

Habrá un total de 12 fines de semana largos a lo largo del año.

A través de la Resolución 164/2025 del Boletín Oficial, se precisó que los meses de enero y septiembre serán los únicos que no ofrecerán días de descanso.

El primer fin de semana XXL llegará del 14 al 17 de febrero con motivo de carnaval y seguirá con el finde del 21 al 24 de marzo (Día de la Memoria) y del 2 al 5 de abril, fecha en la que se conmemora la gesta de Malvinas y Semana Santa.

Este año, el 1 de mayo caerá un viernes y habrá tres días de descanso con motivo del Día del Trabajador.

Del 23 al 25 de mayo (Revolución de Mayo) habrá otros tres días de descanso y lo mismo ocurrirá del 13 al 15 de junio (Aniversario de Güemes) y del 9 al 12 de julio, fecha en la que se celebra el Día de la Independencia.

Ya en el segundo semestre del 2026, llegará el fin de semana largo del 15 al 17 de agosto (San Martín); el Día de la Diversidad Cultural con tres días que van del 10 al 12 de octubre y el Día de la Soberanía Nacional, que regalará tres días de descanso del 21 al 23 de noviembre. Sobre el cierre del próximo año, habrá cuatro días de descanso del 5 al 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y del 25 al 27 de diciembre (Navidad).