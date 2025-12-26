Capilla del Monte refuerza tareas de mantenimiento tras el temporal

Durante esta semana, el Municipio de Capilla del Monte llevó adelante diversos trabajos de mantenimiento y acondicionamiento en puntos estratégicos de la ciudad, con foco en la temporada de verano y en la recuperación de áreas afectadas por el temporal del 24 de diciembre.

Entre las acciones realizadas, se avanzó con la limpieza y llenado de la pileta del Balneario Municipal, que cuenta con nueva carpeta asfáltica, además del desmalezado y limpieza integral del parque del mismo sector.

También se efectuaron tareas de remoción de tierra y arena arrastradas por las lluvias intensas, así como el mantenimiento del cantero central, banquinas y colectoras de la Ruta 38. En paralelo, continuaron los trabajos en el canal lindero a las vías del ferrocarril.

En los barrios, el personal municipal realizó desmalezado y limpieza en la zona de juegos y espacios verdes del Centro Vecinal del barrio El Zapato, mejorando las condiciones de uso para vecinos y familias.