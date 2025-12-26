Cerraron el año con un Ecocanje masivo en la Plaza del CAS

Esta semana, la Plaza del CAS, en Villa Carlos Paz, fue escenario del último Ecocanje del año, una jornada que convocó a numerosos vecinos y marcó el cierre de las actividades ambientales de 2025. La propuesta combinó conciencia ecológica y participación ciudadana en pleno clima de fin de año.

Durante la actividad, los carlospacenses entregaron materiales reciclables y recibieron a cambio plantines, semillas y bolsas de tela, en una iniciativa orientada a reducir residuos y promover hábitos sustentables. La respuesta fue amplia y sostenida a lo largo de la jornada, con una fuerte presencia de familias y jóvenes.

Desde la organización destacaron que cada edición del Ecocanje refuerza el compromiso local con el cuidado del ambiente y consolida una red ciudadana activa en reciclaje, con proyección para el próximo año. Las acciones continuarán durante 2026, con nuevas fechas y puntos de encuentro.