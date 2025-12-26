Córdoba en alerta por tormentas: ¿cuándo podría volver a llover?

Tras una celebración de Nochebuena y Navidad pasada por agua, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó un alerta amarillo y anticipó la vuelta de las lluvias a la Provincia de Córdoba. Luego del mejoramiento que se registró el jueves 25 de diciembre, se anuncia posibles tormentas durante la noche de este viernes 26 y el próximo sábado 27.

Se estima que los fenómenos de mayor intensidad se registrarían en los departamentos General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña, áreas que serán afectadas «por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes».

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

En simultáneo, se incrementarán las temperaturas durante el fin de semana y alcanzarían una máxima de 33 grados.