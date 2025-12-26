Cristina Kirchner atraviesa un cuadro de íleo postoperatorio y seguirá internada

Cristina Fernández de Kirchner atraviesa un cuadro de íleo postoperatorio y seguirá internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires tras ser operada de urgencia por una apendicitis aguda con peritonitis localizada. Así lo confirma el último parte médico difundido este viernes 26 de diciembre.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, detalla el parte.

Además, se informó que la paciente “continua con dieta líquida, sin poder progresar hasta el momento a sólidos”, según el escrito que lleva la firma de la doctora Marisa Lanfranconi, directora médica del Sanatorio Otamendi.

Respecto a cuándo podría recibir el alta, los profesionales aclararon que no sucederá hasta tanto no se recupere del nuevo cuatro que atraviesa luego de la operación: “Por el momento, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación del estado de íleo”.

La dirigente tuvo que pasar Nochebuena y Navidad en el centro médico. El miércoles, el parte médico indicó que fue sometida a una tomografía computada de abdomen la cual “confirma el diagnóstico” que había recibido la paciente el día de su internación en el Sanatorio Otamendi.

“Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo. Continua bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”, detalló ese informe además de agregar que “se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”.

La salud de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner fue internada el sábado tras experimentar intensos dolores abdominales durante el viernes. El traslado al sanatorio se produjo luego de una evaluación médica realizada en su domicilio de la calle San José 1111, donde los profesionales resolvieron la necesidad de realizar estudios más exhaustivos en el centro de salud de confianza de la dirigente.

Horas más tarde, la directora médica del establecimiento, Marisa Lanfranconi, confirmó mediante un comunicado que la líder del Partido Justicialista tuvo que ser sometida a una cirugía de urgencia, la cual se desarrolló de manera exitosa.

La continuidad y modalidad del tratamiento que actualmente recibe la exmandataria resultan claves para su recuperación total y condicionan la evaluación clínica diaria de su estado.

La decisión de prolongar la hospitalización responde a la necesidad de mantener la supervisión médica constante, lo cual imposibilita el regreso a su domicilio.