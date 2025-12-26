Emprendedores podrán vender en Cosquín durante el Festival de Folklore

Esta semana, el programa Córdoba Emprendedora lanzó la convocatoria para emprendedores que deseen participar con stands gratuitos en los festivales de verano 2026, entre ellos el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los eventos culturales más convocantes del país.

La propuesta permitirá a las marcas seleccionadas mostrar sus productos, validar su propuesta, generar redes comerciales y ampliar su público, en espacios especialmente diseñados para la visibilización de emprendimientos locales y regionales.

En el caso de Cosquín, los stands estarán disponibles durante el festival que se desarrollará del 24 de enero al 1 de febrero. La iniciativa también contempla presencia en el Festival de la Doma y el Folklore de Jesús María (del 8 al 18 de enero) y en Mionca, en Alta Gracia (del 16 al 18 de enero).

Desde la organización destacaron que el objetivo es potenciar emprendimientos de la provincia, priorizando la participación de marcas de cada región. Para postularse, los interesados deben contar con elaboración propia, stock suficiente, disponibilidad horaria, redes sociales activas y residencia en Córdoba.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan a través del sitio oficial del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo. Los stands no tienen costo, aunque los cupos son limitados.

Córdoba Emprendedora es un programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo junto a la Fundación Banco de Córdoba, orientado a acompañar el crecimiento de los proyectos a través de financiamiento, capacitaciones, mentoreo y espacios de visibilización.