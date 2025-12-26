Jesús María ajusta el operativo de seguridad para once noches de festival

Esta mañana, el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial aprobó el operativo de seguridad que se desplegará durante la 60ª edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que se desarrollará entre el 8 y el 18 de enero de 2026. El esquema fue diseñado ante la masiva concurrencia de público prevista a lo largo de once noches.

El diagrama contempla una intervención coordinada de Policía de Córdoba, Bomberos, Fuerza Policial Antinarcotráfico, Municipio de Jesús María, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y Gendarmería Nacional. A este despliegue se suma un dispositivo sanitario y de emergencias con brigadistas de Cruz Roja, cuatro ambulancias, un hospital móvil, cinco carpas sanitarias ubicadas en sectores estratégicos del anfiteatro y un corredor sanitario para eventuales derivaciones al Hospital Vicente Agüero.

Desde la organización se recordó que la intervención del Cosedepro responde a que la jineteada es considerada una actividad deportiva y competitiva, con reglamentación específica. El festival, que se realiza desde 1966, tiene además un fin solidario, ya que beneficia a 20 escuelas de la región, y reúne a artistas de la música popular argentina y jinetes de distintos países de Latinoamérica en el Anfiteatro José Hernández.

Durante la reunión también se confirmó la presencia de la Secretaría de la Mujer a través de Punto Mujer, un espacio de acompañamiento, contención y asesoramiento para mujeres en situación de violencia de género.

El encuentro se llevó a cabo en el Centro Cívico del Bicentenario, con la participación de autoridades provinciales, municipales y representantes del festival.