La Legislatura avanzó con la nueva estructura orgánica del Ejecutivo provincial

La Comisión de Legislación General de la Legislatura de Córdoba aprobó este viernes por la tarde un despacho por mayoría del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo provincial que ratifica el decreto 239/2025, modificatorio del decreto 2206/2023, y define la nueva Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial.

Se trata del proyecto de ley 45105, que será tratado el próximo lunes en el recinto de la Unicameral, durante la última sesión ordinaria del año legislativo 2025.

La iniciativa ratifica el decreto 239, firmado el 9 de diciembre de este año, que introdujo cambios al decreto 2206 del 10 de diciembre de 2023 —ratificado oportunamente por la Ley 10.956— mediante el cual se había establecido la estructura orgánica del Poder Ejecutivo. Según se detalla en los fundamentos, la modificación apunta a “profundizar la mejora de los procesos internos, con el fin de generar un avance en el servicio a la ciudadanía, prevaleciendo la adaptación a las necesidades cotidianas de la comunidad”.

El proyecto también habilita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Economía y Gestión Pública, a realizar reestructuraciones presupuestarias necesarias para la correcta implementación de la ley. En ese marco, se prevé la posibilidad de modificar denominaciones de partidas y subpartidas, crear nuevas, reestructurar, suprimir, transferir o crear servicios, con posterior comunicación a la Legislatura.

Desde la oposición, los bloques del Frente Cívico y de la Unión Cívica Radical anticiparon que no acompañarán la iniciativa impulsada por el oficialismo.

Avance de proyectos vinculados a la vacunación

Durante la misma reunión de comisión, presidida por la legisladora Victoria Busso, también se aprobaron por unanimidad dos proyectos de ley orientados a promover el hábito de la vacunación en la población. Ambas iniciativas serán compatibilizadas y avanzarán de manera conjunta en su tratamiento legislativo.

Uno de los proyectos, identificado como 40387, fue presentado por la legisladora Ariela Szpanin y propone la creación del programa “Vacunación segura, comunidad saludable”, con el objetivo de fortalecer las campañas de concientización y acceso a las vacunas.

El segundo proyecto, número 44965, pertenece al legislador Cristian Frías y establece declarar a agosto como el Mes de la Vacunación en la provincia de Córdoba, en concordancia con la Ley Nacional 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación.

Al fundamentar su iniciativa, Szpanin remarcó que “las vacunas previenen muchas enfermedades y salvan vidas” y advirtió sobre el regreso de patologías que se consideraban erradicadas. Además, señaló que su propuesta contempla fechas específicas para incentivar hábitos de vacunación y campañas de concientización en eventos masivos.