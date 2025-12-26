Las sierras tendrán una ola de calor en el último fin de semana del año

Provincia de Córdoba
Las sierras tendrán una ola de calor en el último fin de semana del añoSe anuncian temperaturas por encima de los 30 grados durante los días viernes, sábado y domingo.
Una ola de calor se anuncia para este fin de semana en las sierras de Córdoba, con jornadas de sol y temperaturas máximas que alcanzarían los 34 grados en los últimos días del 2025. El verano arrancó con todo y para este viernes 26 de diciembre, se espera una jornada pesada, con humedad y la posibilidad de algunas lluvias aisladas durante la noche.
La inestabilidad continuaría durante la madrugada del sábado, principalmente en la zona sur y las áreas serranas.
Para mañana, se prevé una jornada calurosa con una máxima de 32 grados y un mejoramiento de las condiciones meteorológicas.
En tanto, el domingo habrá una suba de la temperatura con una máxima de 34 grados y sin lluvias a la vista. Será el comienzo de una ola de calor que continuará el lunes y podría extenderse hasta los primeros días del 2026.