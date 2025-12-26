Las ventas minoristas crecieron 1,3% en Navidad, con consumo austero

Las ventas navideñas en los comercios minoristas pymes registraron un incremento interanual del 1,3%, medido a precios constantes, de acuerdo con un relevamiento realizado entre el 23 y 24 de diciembre. El dato confirma una mejora moderada, en un contexto marcado por austeridad en el consumo, endeudamiento de los hogares y dependencia del crédito.

La campaña se apoyó en una alta implementación de acciones comerciales, presente en el 89,3% de los locales. Aun así, la demanda se concentró en segmentos económicos y ofertas específicas, traccionadas por financiación extendida y, en algunos casos, por bonos provinciales que ayudaron a compensar la debilidad del poder adquisitivo.

En cuanto a expectativas, el 32,7% de los comerciantes indicó que las ventas fueron mejor o mucho mejor de lo previsto, mientras que el 21,4% señaló que fueron peor o mucho peor. El 45,9% consideró que se ubicaron en línea con lo esperado.

El ticket promedio se ubicó en $36.266. El valor más alto correspondió a calzado y marroquinería con $60.041, y el más bajo a librerías con $34.484.

Respecto del impacto en el balance mensual, el 40,9% afirmó que las ventas sumaron sin cambiar el panorama, el 31,1% habló de un impacto moderado, y el 21,9% sostuvo que fueron claves para impulsar el mes. Un 6,1% indicó que no tuvieron impacto.

Análisis por rubros

De los seis sectores relevados, crecieron:

Perfumería: +27,8%

Calzado y marroquinería: +3,3%

Indumentaria: +1,3%

En cambio, cayeron:

Librerías: -1,4%

Audio, video, celulares y accesorios: -4%

Juguetería: -6,6%

El informe concluye que, si bien hubo mayor previsibilidad de precios, el consumo permaneció selectivo, con operaciones atadas a cuotas y descuentos, sin lograr un impulso decisivo en el desempeño comercial del mes.