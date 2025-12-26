Murió un conocido dirigente de la zona sur de Carlos Paz

Un conocido dirigente de la zona sur de Villa Carlos Paz, Félix Argentino Iriate, falleció en el día de ayer y la noticia provocó un profundo dolor en la comunidad. Era padre del vecinalista Marcelo Iriarte y se destacó durante varios años por su militancia política en las filas de la Unión Cívica Radical (UCR).

Sus restos fueron velados en la Empresa Brandalise y fueron cremados durante este lunes 26 de diciembre.

Desde la vuelta de la democracia y hasta el 2014, tuvo un activa participación barrial y mostró toda su vocación de servicio.