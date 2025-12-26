Se aprobó el Presupuesto 2026 en general: se vota en particular

El Presupuesto 2026 fue aprobado este viernes en general en el Senado en una extensa sesión, mientras que ahora se vota por capítulo.

Fue por 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención.

El plan del Gobierno tuvo apoyo en la primera votación, pero hay artículos claves en los capítulos que toman trascendencia para que el proyecto no vuelva a Diputados.

La sesión extraordinaria de la Cámara alta inició a las 12 del mediodía para tratar Presupuesto y el proyecto de Inocencia Fiscal, que permite blanquear los dólares adquiridos en el mercado informal.