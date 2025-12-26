Se viene viento, lluvia y granizo: rige alerta amarilla en las sierras

El Gobierno de Córdoba advirtió que desde la madrugada de este sábado se esperan tormentas en distintos puntos del territorio provincial, algunas con intensidad fuerte. El fenómeno podría incluir abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, granizo y actividad eléctrica, con mayor impacto en zonas del centro, sur y áreas serranas.

Según los reportes oficiales, el frente de tormenta ingresaría a la ciudad de Córdoba entre las 2 y las 4 de la madrugada del sábado, con condiciones que podrían generar complicaciones temporarias. Las autoridades recomendaron extremar cuidados, evitar actividades al aire libre durante los momentos críticos, reducir la circulación y mantenerse alejados de ríos y arroyos.

De acuerdo al pronóstico oficial, la inestabilidad se concentrará en la madrugada y la mañana del sábado 27 de diciembre. Durante la madrugada se prevén tormentas aisladas, mientras que en horas de la mañana podrían registrarse tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitación estimada entre 70 y 100 %. En ese tramo del día, las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, con direcciones predominantes del sector sur y sudeste.

Para la tarde y la noche del sábado se espera una mejora gradual de las condiciones, con cielo parcialmente nublado, baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas en ascenso, alcanzando una máxima cercana a los 28 °C. La mínima prevista para el inicio de la jornada es de 16 °C.

El pronóstico extendido indica que el calor se intensificará a partir del domingo, con máximas que oscilarán entre 31 y 35 °C hacia mediados de la próxima semana, consolidando un escenario de temperaturas elevadas tras el paso del sistema de tormentas.