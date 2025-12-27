“Argentina va a pagar su deuda”, afirmó Milei tras la sanción del Presupuesto

El presidente Javier Milei aseguró que la Argentina cumplirá con los vencimientos de deuda previstos para 2026 y descartó dudas sobre la capacidad de pago, luego de la aprobación en el Senado del Presupuesto 2026 y de la ley de “Inocencia fiscal”, dos normas que el Ejecutivo considera centrales para sostener la estabilidad fiscal.

Milei realizó las declaraciones en una entrevista radial, donde señaló que la instrumentación del financiamiento y de los pagos está a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo. Días antes, el titular del Palacio de Hacienda había manifestado que la estrategia del Gobierno apunta a reducir la dependencia del financiamiento de Wall Street.

En ese contexto, el mandatario remarcó que en 2026 vencen aproximadamente 12.600 millones de dólares de deuda, de los cuales unos 4.200 millones corresponden a enero. Sobre ese escenario, sostuvo que “eso lo va a resolver el ministro Caputo, quien entiende como nadie el valor de pagar”.

El Presidente también vinculó la mejora del clima financiero con el escenario político posterior a las elecciones legislativas nacionales. “Pasaron las elecciones, se desplomó el ‘riesgo kuka’ y se empezó a recuperar la demanda de dinero. Algún mérito debemos tener por cumplir las metas”, afirmó. Además, destacó que durante su gestión el país acumuló cerca de 30.000 millones de dólares en reservas, a las que calificó como un récord histórico.

En la misma línea, el Banco Central concretó este viernes una fuerte compra de divisas destinada a reforzar las reservas. Según los datos oficiales, las tenencias subieron cerca de 600 millones de dólares y cerraron la semana en 43.610 millones.

Por su parte, Caputo reafirmó el rumbo del Gobierno en materia de financiamiento externo. “El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street”, escribió en su cuenta oficial de X, al responder a un usuario que consultó si habría una nueva emisión de deuda en Nueva York en enero de 2026. “¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, agregó.