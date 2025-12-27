Aumenta el peaje: la nueva tarifa para ir de Córdoba a Carlos Paz

Los peajes registraron el último aumento del año en Córdoba y se conocieron los nuevos precios para viajar desde la capital cordobesa a ciudades como Villa Carlos Paz, Alta Gracia y Villa Allende.

La suba fue autorizada por el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) sobre un pedido que formalizó la empresa Caminos de las Sierras y alcanza a la Red de Accesos a Córdoba.

El pago en efectivo subió unos mil pesos y el incremento comenzó a regir desde este sábado 27 de diciembre en los peajes ubicados en las rutas 20, 5, E-53, APC, 36 (Bouwer, Piedras Moras y Arroyo Tegua), 9 Norte, E-55, 9 Sur, Segundo Anillo de Circunvalación, y las Autovías de Punilla y Calamuchita.

Las motos abonarán $800, mientras que los autos pagarán $3.000 y los vehículos de dos ejes, con ruedas duales o altura mayor a 2,10m, tendrán que abonar $6.000. Aquellos vehículos de 3 ó 4 ejes y altura menor a 2,10, pagarán lo mismo ($6.000), mientras que los vehículos de 3 ó 4 ejes y altura mayor a 2,10, desembolsarán $15.000; los vehículos de 5 ó 6 ejes, $20.000 y de más de 6 ejes, pagarán las suma de $25.000.

Para los autos, las tarifas del Telepeaje varían según la cantidad de pasadas mensuales y aplican desde la primera vez que se utiliza el sistema: De 1 a 10 pasadas por mes: $1.593,15; De 11 a 30 pasadas por mes: $1.509,30; De 31 a 50 pasadas por mes: $1.341,60 y de 51 a 80 pasadas por mes: $1.173,90.