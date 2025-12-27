Christian Petersen fue trasladado a Buenos Aires en un avión sanitario

Buenos Aires. Luego de permanecer internado por varios días en el Hospital de San Martín de Los Andes, ayer, Christian Petersen fue trasladado en avión sanitario hasta Buenos Aires para continuar con su recuperación. Actualmente, su estado de salud permanece bajo estricta reserva mientras continúa recibiendo atención en un centro médico de mayor complejidad en la capital.

El traslado se llevó a cabo bajo medidas médicas estrictas y con monitoreo permanente durante el vuelo. Al arribar a Buenos Aires, el cocinero fue derivado al Hospital Alemán. Días antes, Petersen había permanecido varios días en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo, donde los médicos, al evaluar la gravedad de su cuadro, resolvieron su derivación para profundizar estudios y garantizar un seguimiento especializado. Hasta ahora no se registró un nuevo parte médico, y sus allegados mantienen una política de estricta confidencialidad sobre su evolución.

El episodio crítico se produjo el viernes 12 de diciembre, cuando el chef participaba de una expedición junto a un grupo, guiada en la zona del volcán Lanín. Fue el guía quien detectó el agotamiento físico del chef y solicitó la intervención de un guardaparques, quien coordinó el rescate y el descenso de Petersen de la montaña. El chef fue sedado y trasladado de urgencia en ambulancia al hospital de Junín de los Andes, donde los médicos diagnosticaron de inmediato una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca peligrosa. Tras su estabilización, fue derivado al Hospital Ramón Carrillo, e ingresó a terapia intensiva por un cuadro de falla multiorgánica.

La fibrilación auricular, identificada entre las arritmias de mayor riesgo, puede desestabilizar los sistemas principales del organismo. La posterior falla multiorgánica implica un deterioro simultáneo de al menos dos órganos vitales y representa una emergencia médica que exige reacción inmediata en cuidados intensivos. Tal fue la situación de Petersen, que requirió intervención continua y atención altamente especializada.

El parte médico oficial fue emitido el 18 de diciembre mediante un comunicado conjunto de las autoridades sanitarias de la provincia de Neuquén y el Hospital Ramón Carrillo. Allí se describió el ingreso del chef en estado reservado y se solicitó el máximo respeto a su privacidad y la de su entorno. Desde entonces, tanto la familia como los equipos médicos acordaron resguardar la información pública y centrarse en el acompañamiento familiar.