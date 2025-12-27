¿En qué localidad hizo la temperatura más alta de Córdoba?

El verano arrancó con todo en las sierras de Córdoba y durante este sábado 27 de diciembre, se registraron temperaturas elevadas en gran parte de la geografía provincial. La máxima llegó a los 33 grados en la capital cordobesa, pero el récord lo tuvo una localidad ubicadas en el noroeste donde el termómetro marcó 39,6 grados.

El 2025 se despide con calor intenso y el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba informó que la localidad de Pichanas, en el Departamento Minas, se convirtió en la más calurosa.

Detrás se ubicó Serrezuela, en el departamento Cruz del Eje, donde la máxima alcanzó 39,4 grados.

Las altas temperaturas continuarán durante la semana y se extenderían hasta los primeros días de enero.