Más de 20 mil vecinos ya disfrutaron de las piletas municipales de Córdoba

A menos de un mes del inicio de la temporada de verano 2025-2026, los natatorios municipales de la ciudad de Córdoba ya registraron más de 20 mil visitas, según datos oficiales. Desde mediados de diciembre, vecinos y vecinas se acercan a los distintos polideportivos para disfrutar de la pileta libre y de una amplia agenda de actividades recreativas.

La mayor parte de los concurrentes optó por pasar la tarde en familia o con amigos, mientras que el resto participó de propuestas destinadas a adultos mayores, personas con discapacidad, escuelas de verano y natación.

Los espacios habilitados para pileta libre son los polideportivos General Paz, General Bustos, Corral de Palos, Ruta 19, Parque Los Algarrobos, Parque Sarmiento, Camping San Martín y el Club Municipalidad —este último solo para socios—. Los horarios generales son de martes a viernes de 14 a 20, y sábados, domingos y feriados de 10 a 20, con algunas variaciones según el establecimiento.

El valor del ingreso diario es de $2.000 para menores de 12 años y $2.500 para mayores, con precios que pueden variar según la actividad. Las personas con discapacidad y los adultos mayores de 60 años ingresan de manera gratuita en todos los natatorios, presentando DNI o certificado. En el caso del Camping San Martín, el acceso a la pileta tiene un costo de $8.000 por persona.

Por la celebración de Año Nuevo, el miércoles 31 de diciembre todos los establecimientos permanecerán cerrados, mientras que el jueves 1 de enero abrirán en horario reducido, de 14 a 20.

Desde el municipio se recordó que en cada natatorio se realiza la revisión médica gratuita, aunque también se puede presentar un certificado externo emitido por un médico matriculado con una validez máxima de 15 días. Además, todos los espacios cuentan con guardavidas, personal médico, seguridad y equipos de atención para los usuarios.