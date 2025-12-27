El campeón mundial

Pablo Cavallaro, la historia del candidato a «Carlospacense del Año»

El reconocido deportista se encuentra nominado tras haber cerrado un año de consagración.
Sociedad
sábado, 27 de diciembre de 2025 · 11:20

El reconocido deportista Pablo Cavallaro es uno de los ocho nominados a Carlospacense del Año 2025. El campeón del mundo de mountain bike en 2023 volvió a tener un gran año, consagrándose campeón sudamericano de XCO 2025 en Talcahuano, Chile, y ya se prepara con vistas al Mundial Master 2026. 

La votación está habilitada o enviando un WhatsApp al 3541-236537, donde también podrás elegir entre Bruno Zapelli, Felipe Mancini, Lautaro López, Norberto Ruesch, Chiara Ferretti, Pablo Cavallaro y Lina Solé.

Hasta el 15 de enero, podés votar y ayudarnos a elegir al vecino o vecina de nuestra ciudad que se haya destacado durante el 2025 por su labor deportiva, cultural o social.

 

 

 

Más de
Pablo Cavallaro Carlospacense del Año historia Villa Carlos Paz

