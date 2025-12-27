Pasó la tormenta y arranca un fin de semana de calor en las sierras

Las tormentas pasaron de largo y se anticipa un fin de semana con calor y sol pleno en las sierras de Córdoba. El año se despide con altas temperaturas y máximas que podrían superar los 35 grados en los próximos días.

El alerta meteorológico cesó y para este sábado 27 de diciembre, se espera una jornada bien veraniega con 33 grados.

Pero además, para mañana domingo, el termómetro podría subir hasta llegar a los 34 grados, no se esperan vientos y no hay probabilidad de lluvias. Asimismo, los especialistas coinciden en que una ola de calor se registrará desde el próximo lunes y marcará la despedida del 2025 y el inicio del Año Nuevo.

Serán días ideales para disfrutar del aire libre, las piletas y los ríos serranos.