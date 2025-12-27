Últimos lugares para las Escuelas de Verano en Córdoba y el interior

Las Escuelas de Verano Provinciales atraviesan sus últimos días de inscripción y aún cuentan con cupos disponibles para quienes deseen sumarse durante la temporada estival. El programa, impulsado por el Gobierno de Córdoba, se desarrolla de lunes a viernes, de 9.30 a 12.30, y está destinado a niñas y niños de entre 4 y 14 años, además de personas con discapacidad desde los 6 años.

Las actividades combinan propuestas deportivas, recreativas y culturales, pensadas para acompañar a las familias durante el receso de verano, y se llevan adelante tanto en centros de la ciudad de Córdoba como en distintas localidades del interior provincial.

Actualmente, continúan abiertas las inscripciones presenciales en algunos espacios donde aún quedan vacantes. Entre ellos se encuentran el Centro Deportivo de Villa El Libertador, Güemes y Villa Allende. En otros centros, los cupos ya se encuentran completos y las actividades se desarrollan con una alta participación de niños y adolescentes.

La temporada se extiende hasta el 20 de febrero de 2026 y está organizada en dos ciclos: el primero, del 22 de diciembre al 23 de enero, y el segundo, del 26 de enero al 20 de febrero. Los grupos son mixtos y se organizan por edades.

Además, en todos los centros está habilitada la opción de pileta libre, disponible de lunes a viernes, de 14 a 19 horas, hasta el 20 de febrero.

En el Polo Deportivo Kempes, la Escuela de Verano funciona como continuidad del trabajo anual, con actividades específicas en los espacios de pileta. En este caso, los cupos son limitados y la preinscripción se realiza de manera online. Allí, la propuesta también se organiza en dos ciclos —del 29 de diciembre al 23 de enero y del 26 de enero al 20 de febrero— y ofrece la posibilidad de jornada completa con almuerzo incluido.