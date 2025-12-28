Alerta por tormentas fuertes para esta noche en Córdoba

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, para esta noche se esperan tormentas de variada intensidad en distintos puntos de la provincia de Córdoba.

El fenómeno podría estar acompañado por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, lo que podría generar complicaciones en la circulación y anegamientos temporarios.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las precauciones al circular, evitar zonas inundables y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones del pronóstico.