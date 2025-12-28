Domingo caluroso y con tormentas en Carlos Paz

Carlos Paz amaneció con cielo ligeramente nublado, humedad del 42%, presión y viento del sudoeste a 6 km/h, según datos del Servicio Meteorológico Nacional tomados de la estación Córdoba Observatorio.

Para el resto del día, se espera cielo parcialmente nublado por la mañana, mientras que por la tarde y la noche aumentará la inestabilidad, con probabilidad de tormentas entre el 40 y el 70%. La temperatura rondará los 30°C en horas de la tarde y descenderá a 24°C durante la noche. Los vientos rotarán al noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Pronóstico extendido

El comienzo de la semana mantendrá condiciones calurosas. El lunes se anticipa una mínima de 23°C y una máxima de 31°C, mientras que el martes la máxima podría alcanzar los 32°C.

A partir del miércoles se espera un marcado ascenso térmico, con máximas de 36°C tanto el miércoles como el jueves. El viernes y sábado continuarían con temperaturas elevadas, con máximas previstas de 34°C y 32°C, respectivamente.