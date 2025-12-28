La cruenta historia detrás del Día de los Inocentes

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
domingo, 28 de diciembre de 2025 · 03:49

Cada 28 de diciembre, algunas culturas celebran el Día de los Inocentes, una fecha en la que suele intercambiarse bromas y engaños. Sin embargo, lo que pocos saben, es que su origen está lejos de las risas. De hecho, la celebración parte de un hecho bíblico trágico; una historia realmente macabra.

Su base está en el Evangelio de San Mateo: el día del nacimiento de Jesús, los reyes magos llegaron a Jerusalén preguntando por el “Rey de los Judíos que ha nacido”. El rey Herodes se sorprendió con la noticia y temió tener que enfrentarse alguna vez a la única persona que podría derrotarlo.

El rey lo sintió como una verdadera amenaza a su poder, por lo que decidió terminar con la vida del niño. Para eso, le pidió a los reyes que lo llevaran a conocerlo, proclamando que deseaba adorarlo. Sin embargo, su verdadera intención se reveló en el sueño de uno de los reyes magos, por lo que jamás volvieron a verlo.

Desesperado, Herodes ordenó la muerte de todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores, con la esperanza de que uno de ellos fuese Jesús. Por eso, se recuerda a las víctimas como los Santos Inocentes, y la fecha conmemora su partida.

Con el pasar de los años, la forma de conmemorar a los Santos Inocentes fue cambiando de acuerdo a las distintas culturas. Una de las más populares establece un día en el que están permitidas todo tipo de bromas, engaños y noticias falsas. Para sellar el ritual, surgieron frases como “que la inocencia te valga” o “inocente palomita”, que sirven para revelar la verdad. Sin embargo, en Argentina esta tradición nunca se instaló demasiado, por lo que las bromas pueden ser mal recibidas.

Más de
Día de los Inocentes Herodes

Comentarios