La cruenta historia detrás del Día de los Inocentes

Cada 28 de diciembre, algunas culturas celebran el Día de los Inocentes, una fecha en la que suele intercambiarse bromas y engaños. Sin embargo, lo que pocos saben, es que su origen está lejos de las risas. De hecho, la celebración parte de un hecho bíblico trágico; una historia realmente macabra.

Su base está en el Evangelio de San Mateo: el día del nacimiento de Jesús, los reyes magos llegaron a Jerusalén preguntando por el “Rey de los Judíos que ha nacido”. El rey Herodes se sorprendió con la noticia y temió tener que enfrentarse alguna vez a la única persona que podría derrotarlo.

El rey lo sintió como una verdadera amenaza a su poder, por lo que decidió terminar con la vida del niño. Para eso, le pidió a los reyes que lo llevaran a conocerlo, proclamando que deseaba adorarlo. Sin embargo, su verdadera intención se reveló en el sueño de uno de los reyes magos, por lo que jamás volvieron a verlo.

Desesperado, Herodes ordenó la muerte de todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores, con la esperanza de que uno de ellos fuese Jesús. Por eso, se recuerda a las víctimas como los Santos Inocentes, y la fecha conmemora su partida.

Con el pasar de los años, la forma de conmemorar a los Santos Inocentes fue cambiando de acuerdo a las distintas culturas. Una de las más populares establece un día en el que están permitidas todo tipo de bromas, engaños y noticias falsas. Para sellar el ritual, surgieron frases como “que la inocencia te valga” o “inocente palomita”, que sirven para revelar la verdad. Sin embargo, en Argentina esta tradición nunca se instaló demasiado, por lo que las bromas pueden ser mal recibidas.