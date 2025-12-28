Las sierras de Córdoba vivirán la primera ola de calor del verano

El termómetro sigue subiendo y las sierras de Córdoba tendrán la primera ola de calor del verano. En el día de ayer, se vivió una jornada sofocante con una máxima que estuvo cerca de los 40 grados y no se esperan lluvias en los próximos días.

El verano no tardó en arrancar y las altas temperaturas se hacen sentir en el Valle de Punilla.

Los registros irán en ascenso durante los primeros días de la semana y para el lunes 29 y martes 30 se anuncian máximas que oscilarán entre los 35 y los 43 grados.

En Villa Carlos Paz y alrededores, se estima que habrá buen movimiento en los balnearios.