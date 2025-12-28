Murió la célebre actriz francesa Brigitte Bardot

La actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años, informó este domingo su fundación.

Bardot saltó a la fama internacional con la película ‘Y Dios creó a la mujer’ (1956), escrita y dirigida por su entonces esposo Roger Vadim. La también protagonista de ‘La verdad’ (1960) y ‘El desprecio’ (1963) era una de las últimas grandes leyendas del cine francés todavía en vida, tras la muerte de Alain Delon, fallecido en 2024 a los 88 años.

Nacida en 1934 en París, Bardot creció en una familia católica tradicional, pero destacó lo suficiente como bailarina lo que le permitió estudiar ballet y obtener una plaza en el prestigioso Conservatorio de París. Simultáneamente, encontró trabajo como modelo, apareciendo en la portada de Elle en 1950 con apenas 15 años.

A principios de la década de 1960, Bardot apareció en una serie de películas francesas de gran repercusión, incluyendo ‘Un asunto muy privado’, de Louis Malle (junto a Marcello Mastroianni). En la segunda mitad de la década, Bardot aceptó varias ofertas de Hollywood, entre ellas ‘¡Viva María!’, una comedia de época ambientada en México con Jeanne Moreau, y Shalako, un western con Sean Connery.

Junto a su corta pero vertiginosa carrera en la gran pantalla, Brigitte Bardot, conocida por las siglas BB, tuvo también una exitosa y más larga carrera en la música.

Inspiró la canción ‘J’ai t’aime… moi, non plus’, que grabó en 1967 con su antiguo amante y ‘enfant terrible’ de ‘la chanson française’ Serge Gainsbourg, aunque no llegó a publicarla en un disco, dado el revuelo que provocó durante su difusión en radio. La versión más conocida la que grabó Jane Birkin unos meses después.

Se retiró de la actuación en 1973, a los 39 años, tras rodar la película romántica ‘La edificante y alegre historia de Colinot’.

Tras el cine, la célebre actriz inició una segunda vida en su activismo en favor de la protección de los animales. Sus fotos en Canadá denunciando la caza de focas en los años 1970 son todavía célebres. En 1986 puso en marcha la Fundación Brigitte Bardot.

Sin embargo, Bardot también se destacó públicamente por su apoyo a postulados reaccionarios y xenófobos y se mostró cercana a Jean-Marie Le Pen y a su hija, la hoy líder de la ultraderecha Marine Le Pen.

Algunas declaraciones le valieron condenas por difamación. Entre 1997 y 2008, fue multada seis veces por los tribunales franceses por sus comentarios, especialmente los dirigidos a la comunidad musulmana de Francia.

En una ocasión, un tribunal de París la multó con 15,000 euros por describir a los musulmanes como “esa población que nos está destruyendo, que destruye nuestro país imponiendo sus actos”.

“La libertad es ser uno mismo, incluso cuando incomoda”, escribió en el epílogo de un libro titulado ‘Mon BBcédaire’, publicado en Francia en octubre.

En el libro también aseguraba que su país se ha vuelto “sombrío, triste, sumiso, enfermo, dañado, arrasado, ordinario, vulgar…”. La derecha es el “único remedio urgentísimo para la agonía” de Francia, añadía la artista.

También creó la polémica entre el movimiento feminista por su visión de las relaciones entre el hombre y la mujer.

La intérprete llevaba un tiempo recluida en sus dos propiedades del balneario de Saint-Tropez, con serias dificultades para caminar y lejos de la vida pública.

El pasado 1 de diciembre, su fundación envió un mensaje a sus seguidores para tranquilizarlos ante las informaciones sobre su estado de salud. “Se está recuperando actualmente y quiere tranquilizar a quienes se preocupan por su salud para que no se inquieten”, dijo la fundación de Bardot en un comunicado.

La declaración se produjo después de que medios de comunicación informaran de que Bardot había sido hospitalizada de nuevo en noviembre en Toulon, al sur de Francia, tras una estancia anterior en el hospital en octubre para someterse a una operación que su oficina calificó entonces de menor.

“En respuesta a la difusión de información falsa en los últimos días, la señora Brigitte Bardot desea recordar a todo el mundo que se está recuperando, que agradecería que se respetara su intimidad e invita a todo el mundo a calmarse”, decía el comunicado.

(Con informaciones de EFE, Reuters, Europa Press y Aristegui Noticias)